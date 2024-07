San Cataldo. Incendio a Gabara. Libertà è Partecipazione: “Il bosco distrutto è un colpo al cuore per tutti noi”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del Movimento Libertà è Partecipazione sull’incendio che ha devastato il bosco di contrada Gabara.

” Con profonda tristezza e sdegno, il Movimento Libertà è Partecipazione condanna fermamente il vile atto che ha devastato il Bosco di Gabara. Questo incendio ha colpito duramente il nostro polmone verde, un patrimonio naturale di inestimabile valore, che rappresenta la nostra storia, la nostra identità e una risorsa economica fondamentale per il territorio e per il turismo.

Il Bosco di Gabara è un’area verde simbolo di biodiversità, un luogo di rifugio per diverse specie animali e vegetali, e un punto di riferimento per la comunità. Vederlo distrutto dalla mano incosciente e criminale di chi non rispetta l’ambiente è un colpo al cuore per tutti noi.

In un’epoca in cui la crisi climatica minaccia il nostro pianeta, è inaccettabile che azioni scellerate come questa continuino a verificarsi. Ancora una volta, a pagare le conseguenze più alte è la natura, già fragile e martoriata. Questo incendio non è solo un danno ecologico, ma un attacco alla nostra economia locale, che vuole improntare la rinascita anche attraverso il turismo sostenibile legato alla bellezza e alla salute dei nostri paesaggi naturali.

Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà al Corpo Forestale impegnato tutta la notte nell’intervento di spegnimento dell’azione incendiaria. Ci impegniamo a sostenere tutte le iniziative necessarie per il ripristino del Bosco e per la prevenzione di future tragedie simili. Ribadiamo la nostra ferma condanna verso chiunque danneggi l’ambiente e la natura e chiediamo alle autorità competenti di agire con decisione per individuare i responsabili di questo ignobile gesto e per adottare tutte le misure necessarie a proteggere il nostro patrimonio naturale.

La nostra lotta per la tutela dell’ambiente continua con ancora maggiore determinazione. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questa battaglia per difendere e preservare la bellezza e la vitalità del nostro territorio”. Libertà è Partecipazione