Rassegna “Corra la voce”, ultimo appuntamento venerdì 5 luglio con “Al di là del mare”

La rassegna, prodotta da Buongiorno Sicilia e finanziata nell’ambito di Palcoscenico Catania 2024 dal Comune di Catania e dal Ministero della Cultura, si chiuderà il 5 luglio nelle Terme della Rotonda con lo spettacolo di Giovanni Anfuso, interpretato da Liliana Randi e dedicato al tema dell’immigrazione dai Paesi africani. Un bilancio dell’iniziativa che aveva l’obiettivo, raggiunto, di promuovere una drammaturgia contemporanea di forte impegno e legato alle tradizioni

Ultimo appuntamento, venerdì 5 luglio alle 21 nelle Terme della Rotonda, con Corra la voce, rassegna sulla nuova drammaturgia siciliana che, prodotta da Buongiorno Sicilia e finanziata nell’ambito di Palcoscenico Catania 2024dal Comune di Catania e dal Ministero della Cultura, ha centrato l’obiettivo di promuovere un teatro contemporaneo di forte impegno e legato alle tradizioni.

A chiudere la rassegna sarà Al di là del mare, diretto da Giovanni Anfuso e con Liliana Randi, protagonista di uno spettacolo, rappresentato per la prima volta nel 2015, che propone storie di rifugiati.

“Manca poco al debutto – ha detto Anfuso – e come sempre le prove si intensificano. Il tempo sembra sempre poco e noi ce la stiamo mettendo tutta per realizzare ancora una volta, uno spettacolo che ci sta particolarmente a cuore non fosse altro per le tematiche che affronta”.

”In Al di là del mare – ha aggiunto – si parla di emigrazione, di uomini e di donne che, partendo dalla lontana, o vicina, Africa, ce l’hanno fatta a raggiungere le nostre coste. E il titolo nasce proprio dalla riflessione di una donna arrivata in Italia. Ci ha confessato: “Il meglio deve ancora venire, il peggio è passato. È al di là del mare”.

Lo spettacolo – gratuito – si avvale degli elementi scenici di Alessandro Chiti e delle musiche di Nello Toscano. La consulenza per i costumi è di Riccardo Cappello.

“Ilprogetto Corra la voce – ha spiegato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia – è stato pensato in continuità con il lavoro iniziato con An American Christmas story e ImpossibiliAmori, presentati negli anni passati negli spazi dell’Auditorium di via Zurria a Catania. Stavolta abbiamo posto a confronto due generazioni di autori, valorizzando anche una nuova, preziosa location: le Terme della Rotonda”.

La rassegna ha proposto anche una novità, ossia Miciu e Cirano sulla Luna di Giuseppe Lazzaro Danzuso, molto ben accolta dal pubblico così come le due riprese di fortunati spettacoli teatrali: Mi chiamo Iqbal Masih e sono un bambino e Malala. Questa è la mia storia, entrambi di Angelo D’Agosta e interpretati il primo dallo stesso regista, il secondo da Lorenza Denaro. Nei tre lavori già proposti, regista assistente è Agnese Failla.

Corra la voce ha proposto inoltre numerose attività culturali collaterali: lezioni su Il teatro civile di Angelo D’Agosta e la presentazione del suo libro Teatro Civile 2010-2013, il laboratorio di Giuseppe Lazzaro Danzuso su L’amore al tempo della Carestia e la presentazione del suo libro Gran Circo Catania in un dialogo con Dora Marchese.