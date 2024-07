Ragusa. Incendia il palazzo in cui vive la ex, arrestato 28enne

Un 28enne è stato fermato dalla Polizia di Vittoria (Ragusa), con l’accusa di essere responsabile dell’incendio del palazzo in cui vive la ex fidanzata. Secondo quanto accertato dagli agenti, l’uomo ha agito mosso dal sentimento di rancore verso la donna che aveva interrotto la relazione. L’uomo ha aperto due bombole di gas nel sottoscala dell’edificio di quattro piani nel centro di Vittoria, quindi ha innescato il rogo lasciando rapidamente lo stabile. A inchiodarlo sono state però le immagini delle videocamere di sorveglianza. La ex fidanzata dell’uomo si trovava all’ultimo piano della palazzina, ed è stata salvata dall’intervento immediato dei soccorritori. In particolare, il vicequestore Giovanni Arcidiacono è entrato nell’appartamento sfidando la fitta coltre di fumo, e portando in salvo la donna. Il funzionario è rimasto leggermente intossicato. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco giunti sul posto.