Palermo. Ruba panchina e la carica sullo scooter, appello assessore

Ha rubato la panchina nella zona del Tribunale a Palermo. L’ha strappata dal marciapiede e se l’è caricata sullo scooter. E’ stato ripreso da diversi residenti mentre si allontanava con la “refurtiva”. L’assessore comunale Fabrizio Ferrendelli lancia un appello a ritrovare la panchina. “Aiutereste me e il “Comitato Quartiere Pulito” della zona Tribunale a ritrovarla? – dice l’assessore – Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo”.