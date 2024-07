Napoli, agguato a Ponticelli: uomo ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) – Agguato nella periferia est di Napoli. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in via Argine, al confine tra il quartiere di Ponticelli e il territorio del comune di Cercola. La vittima è Emanuele Pietro Montefusco, 48 anni, diversi precedenti alle spalle e l'ultimo arresto per spaccio di droga nel 2017. La sparatoria è avvenuta in via Argine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)