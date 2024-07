Mussomeli, Memorial “ing. Giuseppe Canalella” e le testimonianze degli estimatori. Applausi e commozione

MUSSOMELI – Un memorial sentito e partecipato, quello di sabato pomeriggio nel Chiostro dei Monti per ricordare la figura dell’ingegnere Giuseppe Canalella, a distanza di cinque mesi della sua scomparsa, fortemente voluto dalla Pro Loco di Mussomeli, di cui l’ingegnere era socio; un evento in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione BC Sicilia, la cui presidentessa Rita La Monica ha coordinato l’incontro. Una persona assai apprezzata nella Terra di Manfredi come è emerso dalle circostanziate testimonianze, evidenziate dai relatori che il pubblico presente ha ascoltato anche con attimi di commozione. Infatti, con i saluti istituzionali iniziali del sindaco on. Giuseppe Catania, Zina Falzone, Jessica Valenza e Seby Lo Conte, sono intervenuti Roberto Mistretta, Giuseppe Messina, Rita La Monica, Cinzia Frangiamore, Piero Milano e Maurizio Messina, ognuno con la propria testimonianza dei vari e molteplici momenti vissuti nella quotidianità col compianto ingegnere. Testimonianze che hanno tenuto alta l’attenzione dei presenti, seguendo passo passo il loro argomentare. ”Quando un essere umano lascia questo mondo è una parte dell’umanità che se ne va ma quando a lasciarci è un amico è una parte di noi che se ne va con Lui”. Così ha iniziato la sua testimonianza il prof. Giuseppe Messina che parlando dell’amico Giuseppe ha poi concluso dicendo che “la sua caratteristica peculiare era quella di portare a termine ciò che intraprendeva, la costanza è senza dubbio una delle virtù che lo distingueva”. Ha amato tanto il suo territorio, hanno sottolineato Jessica Valenza e Seby Lo Conte. Parole di ammirazione anche di Cinzia Frangiamore e Maurizio Messina che hanno avuto modo di conoscerlo all’interno della Pro Loco con le attività dell’associazione e alla signora Anna, moglie dell’ingegnere, che farà parte dell’associazione in memoria del marito, è stato consegnato un piccolo omaggio ricordo. Interessante ed esaustivo l’intervento dello scrittore Roberto Mistretta che ha illustrato i cinque volumi di cui è autore l’ing. Canalella. E’ stato “un vero cristiano”, lo ha definito l’avvocato Piero Milano che ha condiviso con lui l’appartenenza all’Ordine equestre del Santo Sepolcro, di cui era orgoglioso. Le parole conclusive, commoventi ed efficaci, affidate alla moderatrice dell’incontro Rita La Monica, ha posto termine all’incontro, in una cornice di grande commozione nel ricordo di una persona attiva in vita e che dall’alto continua a sorridere e guidare i passi di quanti lo hanno compreso ed apprezzato.