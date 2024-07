L’on. Catania: “Proroga al 6 settembre per presentare denunce di sinistro per danni a produzioni agricole”

CALTANISSETTA. L’on. Giuseppe Catania (FdI) ha comunicato che, a seguito della Circolare AGRI-CAT n. 3 del 12/07/2024, si è proceduto alla proroga al 6 settembre di quest’anno del termine per la presentazione delle denunce di sinistro relative a danni causati da eventi catastrofali che hanno colpito le produzioni agricole dal 1 gennaio 2024 al 15 giugno 2024.

Si tratta di un nuovo strumento della gestione del rischio che può rappresentare una, se pur leggera, boccata d’ossigeno per le tante aziende agricole della nostra provincia che a causa di eventi catastrofali, come quelli che si stanno verificando in questi ultimi mesi, hanno visto fortemente compromessi i loro raccolti e la loro redditività.

L’on. Catania, pertanto, ha invitato le aziende a rivolgersi ai propri centri di assistenza agricola e a presentare l’istanza in modo da accedere al beneficio di legge previsto.