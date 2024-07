La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per Toti

GENOVA (ITALPRESS) – La Procura di Genova ha depositato l’istanza di giudizio immediato per Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria ancora agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito. La stessa richiesta è stata presentata per i co-indagati Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini, imprenditore ed ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Ora la gip ha cinque giorni di tempo per valutare l’istanza, dopodichè entro 15 giorni le difese potranno chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento. Nel frattempo, entro domani la Procura dovrà esprimere un parere sulla revoca degli arresti domiciliari per Toti, che venerdì scorso ha fatto pervenire le proprie dimissioni da presidente della Regione Liguria, poi la gip Faggioni deciderà nell’arco di due giorni.

