Il 13 e 14 luglio 22^ Rally di Caltanissetta: ecco tutte le strade che saranno chiuse al traffico

CALTANISSETTA. La DLF ACADEMY S.r.L. ha annunciato l’organizzazione del 22^ Rally di Caltanissetta, che si terrà il 13 e 14 luglio 2024. L’evento, atteso con grande entusiasmo da appassionati e cittadini, richiederà alcune modifiche temporanee alla viabilità, nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Santa Caterina.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, si informano i residenti e i visitatori che le seguenti strade saranno chiuse al traffico nei giorni e negli orari indicati: sabato 13 luglio 2024

TEST CON VETTURE DA GARA “SHAKEDOWN SAN CATALDO”

ORARIO: Dalle ore 7.00 alle ore 14.00

STRADE DA SOTTOPORRE A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NORMALE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA AMBO I LATI DELLE CARREGGIATE: S.P. 42 dal chilometro 1+500 dal chilometro 2 +000 e S.P. 44 dal chilometro 0+000 dal chilometro 2+000.

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente e comunque fino a cessate esigenze) di sabato 13 luglio 2024.

PROVA SPECIALE “SAN CATALDO”

ORARIO: Start Prima vettura del Primo Passaggio 18:02 Start Prima vettura del Secondo Passaggio 20:03 Start Prima vettura del Terzo Passaggio 22:04

STRADE DA SOTTOPORRE A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NORMALE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA AMBO I LATI DELLE CARREGGIATE:

S.P. 42 dal chilometro 7+000 dal chilometro 1+500 e S.P. 44 dal chilometro 0+000 dal chilometro 2+000.

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 (fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente e comunque fino a cessate esigenze) di sabato 13 luglio 2024.

domenica 14 luglio 2024

PROVA SPECIALE “SANTA CATERINA”

ORARIO: Start Prima vettura del Primo Passaggio 11:06 Start Prima vettura del Secondo Passaggio 13:48 Start Prima vettura del Terzo Passaggio 16:30

STRADE DA SOTTOPORRE A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NORMALE E DIVIETO DI SOSTA CON

RIMOZIONE FORZATA DA AMBO I LATI DELLE CARREGGIATE:S.S. 122 bis dal chilometro 8 + 000 al chilometro 15 + 000.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente e comunque fino a cessate esigenze) di sabato 14 luglio 2024.

PROVA SPECIALE “CALTANISSETTA”

ORARIO: Start Prima vettura del Primo Passaggio 11:28 Start Prima vettura del Secondo Passaggio 14:10

Start Prima vettura del Terzo Passaggio 16:52

STRADE DA SOTTOPORRE A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NORMALE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA AMBO I LATI DELLE CARREGGIATE:

S.P. 44 dal chilometro 15 + 400 al chilometro 8 + 000.

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente e comunque fino a cessate esigenze) di sabato 14 luglio 2024.

Si prega di rispettare le indicazioni fornite e di utilizzare percorsi alternativi durante gli orari di chiusura per evitare disagi. La DLF ACADEMY S.r.L. ringrazia anticipatamente per la collaborazione e invita tutti a partecipare a questa manifestazione sportiva in tutta sicurezza.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito ufficiale del rally di Caltanissetta: WWW.RALLYCALTANISSETTA.IT