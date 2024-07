Giuseppe Catania decaduto come deputato regionale, subentra Salvatore Scuvera

Giuseppe Catania, attuale sindaco di Mussomeli, decade dalla carica di deputato regionale all’Ars e a lui subentra Salvatore Scuvera, coordinatore cittadino di FdI, classificatosi in seconda posizione alle scorse elezioni. La decisione arriva dal Tribunale di Palermo che ha respinto il ricorso in appello presentato dai legali dell’on. Catania.

” La temporanea decadenza dalla carica di deputato – dichiara Giuseppe Catania in una nota – non comporterà certamente il venir meno del mio impegno politico per il territorio del Vallone e di tutta la provincia nissena: con tutti gli strumenti amministrativi e politici che avrò a disposizione continuerò a rappresentare in ogni sede le istanze dei territori, dei cittadini e di tutte le categorie produttive che necessitano di una voce per far valere dinanzi le istituzioni le loro legittime aspettative.”

Giuseppe Catania attraverso la nota inviata fa sapere che affiderà le sue ragioni alle valutazioni della Corte di Cassazione che, in ultima istanza, deciderà se nei suoi confronti ricorreranno o meno i presupposti per dichiarare l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale.

” In questi quasi due anni di mandato – conclude Catania nella nota – posso affermare senza tema di smentita di avere rappresentato al meglio tutta la provincia nissena riuscendo ad incidere nel riconoscimento dei necessari finanziamenti per l’esecuzione di opere pubbliche che i cittadini attendevano da decenni così come nelle urgenti e necessarie risposte di cui avevano bisogno molte categorie in crisi.”