Fate d’argento, storica medaglia per la ginnastica artistica

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo 96 anni d’attesa, l’Italia conquista ai Giochi di Parigi la sua seconda medaglia olimpica a squadre nella ginnastica artistica. L’impresa riesce ad Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, autrici di una gara pressochè perfetta. L’Italia si difende al volteggio e alla trave, effettua una strepitosa routine alle parallele asimmetriche e riesce a non pagare un paio di imprecisioni nel corpo libero. Arriva così una storica medaglia, ottenuta col punteggio di 165.494 punti. L’oro va agli Stati Uniti, trascinati da Simone Biles ad un totale di 171.296 punti, poi le azzurre e il Brasile (164.497): il volteggio di Rebecca Andrade, infatti, consente alle sudamericane di superare la Gran Bretagna per due decimi.

Per l’Italia – aspettando la finale per l’oro delle spadiste – si tratta della nona medaglia in questa Olimpiade.

– foto Federginnastica –

(ITALPRESS).