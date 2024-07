Estate 2024, al via la nuova campagna per la sicurezza stradale

(Adnkronos) – Prosegue l’attività della Polizia di Stato in sinergia con Autostrade per l’Italia, in occasione dell’esodo estivo, per sensibilizzare i viaggiatori sul tema della sicurezza stradale. Quest'anno il claim è “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo”, si tratta di una nuova campagna che da oggi, 15 luglio, accompagnerà milioni di utenti in viaggio lungo le strade ed autostrade del nostro Paese.

A quanti si metteranno in viaggio, si raccomanda di: – verificare l'efficienza del veicolo prima della partenza; – sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi, non sovraccaricando l'autovettura; – individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, che non interferisca con la guida; – evitare pasti abbondanti e alcool; – essere riposati prima del viaggio e fare soste frequenti. – tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico. Ma non sono finite le giuste indicazioni della Polizia di stato perchè una volta partiti è indispensabile sempre: – moderare la velocità; – tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; – utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini"; – non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.); – mantenere la distanza di sicurezza; – non impegnare mai la corsia di emergenza; – sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra; —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)