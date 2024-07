Delia. Dall’Oratorio alla serie A: la visita ai ragazzi di Giovanni Marchese

DELIA. A conclusione della prima settimana di GREST i ragazzi di Delia hanno ricevuto in oratorio una visita molto speciale. Stiamo parlando di Giovanni Marchese, noto ex calciatore e allenatore originario del luogo e molto legato alle sue origini, il quale, nel ricordo della sua infanzia e di quando frequentava l’oratorio, volentieri ha risposto all’invito di don Lino De Luca ad incontrare i ragazzi per incoraggiarli a coltivare i loro sogni.

“Il Signore mi ha fatto dono di un buon sinistro – ha raccontato Giovanni ai ragazzi, che lo hanno ascoltato con grande interesse e attenzione – ma ho lavorato e faticato tanto per raggiungere il mio obiettivo e fare del mio sogno il mio futuro”. Poi, raccontando la sua esperienza anche in serie A e nella Nazionale Under 21, li ha esortati a credere nei propri sogni, a studiare e ad impegnarsi; ad essere leali e onesti con se stessi e con gli altri; a rispettare il prossimo e a saper distinguere e coltivare i valori che più contano.

Per giovani e adulti è stato un pomeriggio davvero interessante e la presenza di Giovanni Marchese ha contribuito ad inaugurare una speciale campagna di sensibilizzazione per raccogliere fondi a favore dell’oratorio. La struttura, infatti, ormai datata e rovinata dall’usura del tempo, dovrà subire alcuni importanti interventi per far sì che possa continuare ad essere luogo di accoglienza e di crescita per tante giovani generazioni.