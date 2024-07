Catania. Trovato con materiale rubato da ex ospedale Vittorio Emanuele, denunciato

La polizia di Catania ha denunciato un pregiudicato catenese di 47 anni per furto aggravato. Le volanti sono intervenute ieri sera all’ingresso secondario dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele, in via Dionisio Marotta, per la segnalazione di furto in atto presso uno dei reparti in disuso. Sul posto i poliziotti hanno individuato e bloccato un uomo, intento a sistemare su un carrello tre reti elettrosaldate, una porta antincendio e diverse parti metalliche riconducibili a un impianto di aerazione, oggetti che aveva l’intenzione di rivendere in un centro di raccolta di materiali ferrosi.