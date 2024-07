Catania. Al porto un container va a fuoco, fiamme spente dopo diverse ore

Vigili del fuoco impegnati per diverse ore a Catania nello spegnimento di un incendio che si era sviluppato all’interno di un container posizionato su un rimorchio al porto. Le squadre del Comando provinciale e quelle della sezione Navale di stanza al porto sono intervenute poco dopo le 20 di mercoledì al molo 32. In fumo vari tipi di materiale elettronico e batterie al litio. Il container è stato comunque isolato rispetto agli altri presenti al molo 32. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fin oltre la mezzanotte, con l’impiego aggiuntivo di un rimorchiatore che ha collaborato via mare. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine e la capitaneria di porto.