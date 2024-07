Campi Flegrei, Musumeci “Livello di allerta rimane giallo”

ROMA (ITALPRESS) – “Parliamo dei Campi Flegrei e di un vulcano tra i più complessi e pericolosi al mondo, un vulcano che non si vede, è un’area pianeggiante sulla quale ricadono 102 mila abitanti. I Campi Flegrei presentano tre rischi concorrenti: sismico, vulcanico e bradisismico”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione alla commissione parlamentare per le Questioni regionali, in merito alle misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. “Secondo gli esperti, dal 2000 ad oggi, il terreno si sarebbe sollevato di un metro e 20 cm circa – ha aggiunto – da sempre gli abitanti convivono con questi rischi, nell’ultimo dopo guerra però il tasso di densità abitativa è cresciuto del 100%. Abbiamo acceso un riflettore su questo fenomeno nell’ottobre dello scorso anno quando i sindaci dell’area hanno chiesto l’intervento del ministro per la Protezione Civile, e una soluzione per mitigare l’effetto del danno, visto che non si può scongiurare. Abbiamo varato un decreto legge convertito poi in legge, per consentire una serie di iniziative sulla prevenzione, si è provveduto ad organizzare tre esercitazioni, è stata anche predisposto l’accertamento della vulnerabilità del patrimonio privato”. Il ministro Musumeci ha ricordato che “con il secondo decreto legge si è proceduto alla nomina di un commissario con una dotazione finanziaria, compresa quella del primo decreto, che arriva a mezzo miliardo circa, una somma mai impegnata per una zona così limitata. Secondo il governo nazionale su quell’area non si può, non si deve più costruire una casa. Sono state previste misure urgenti anche per la riparazione degli edifici residenziali inagibili. Non è stato mai richiesto lo stato di emergenza, dalla Regione, e secondo il dipartimento con le misure adottate potremmo agire con lo stato di mobilitazione nazionale, l’anticamera dello stato di emergenza nazionale, il dipartimento tiene costantemente sotto costante controllo l’attività bradisismica e vulcanica, l’attuale livello di allerta è e rimane giallo”, ha concluso.

