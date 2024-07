Caltanissetta, rigenerazione sociale e urbana del Quartiere Angeli: un torneo di calcetto come testimonianza di sinergia e inclusione

Continuano le azioni di rigenerazione sociale ed urbana che da qualche anno si stanno attuando nel Quartiere Angeli della Città, grazie al contributo di tanti progetti e di una vasta rete di attori: riqualificazione di alcuni spazi urbani, installazione di alcune opere d’arte, realizzazione di un orto sociale, messa in opera di un parco giochi, nascita della Casa Museo “Spazio Pitta”, recupero del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, recupero dell’ex Gasometro, finanziamento e realizzazione di tanti progetti di inclusione, contrasto del disaggio e della povertà educativa, etc. Si è infatti tenuto mercoledì pomeriggio, 24 luglio 2024, presso il campo polivalente di via Angeli, un piccolo torneo di calcetto tra squadre composte da bambini e ragazzi del quartiere e rappresentanti di alcune associazioni territoriali del terzo settore. L’evento è stato organizzato in occasione della consegna ufficiale del regalo promesso ai ragazzi/bambini del quartiere Angeli ed avente ad oggetto la realizzazione della recinzione (pali e rete) del lato lungo del campetto polivalente (ex pertinenze del campo di bocce). Ciò si è potuto concretizzare grazie alla bella sinergia tra otto realtà associative/imprenditoriali (Legambiente, Fidas, Cooperativa La Salute, Rotary, Nissa Rugby, Slow Food, Tipografia Paruzzo, Caritas) e l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta.











All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, alcuni rappresentanti della attuale Giunta Comunale (Il Sindaco Walter Tesauro; il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti; gli Assessori Toti Petrantoni, Pier Paolo Olivo, Ermanno Pasqualino, Vincenzo Lo Muto), l’ex Sindaco Roberto Gambino, la Presidente di Legambiente Caltanissetta Valeria Tumminelli, il Responsabile della Cooperativa La Salute Davide Capodici, il Responsabile dell’Associazione I Girasoli Calogero Santoro con Andrea Baglio, Il Direttore della Caritas diocesana Giuseppe Paruzzo, Il Responsabile della Nissa Rugby Andrea Lo Celso con Barbara Grillo, l’ex Presidente di Legambiente Caltanissetta e Socio Slow Food Ivo Cigna con Gaetano Paladino. Dopo il torneo di calcetto si è svolto, nel tardo pomeriggio, un breve dibattito tra i presenti, con i relativi interventi su quanto fatto e si dovrebbe ancora fare. In particolare, L’ex Sindaco Gambino ha raccontato al nuovo Sindaco Tesauro l’impegno che ha messo la precedente Amministrazione Comunale sul recupero e rigenerazione del Quartiere Angeli, passandogli simbolicamente il testimone.

Alcuni degli intervenuti, anche a nome dei bambini e dei fruitori di questo spazio, hanno richiesto alla nuova Amministrazione Comunale una politica di continuità e come urgenza la messa in opera di una illuminazione notturna e di servizi igienici. Il Sindaco Walter Tesauro ha ascoltato con interesse tutti gli interventi, ha apprezzato gli sforzi sin qui fatti e ha confermato di volere continuare a sostenere queste buone pratiche, le iniziative di rigenerazione, inclusione e contrasto alla povertà educativa a partire dal Quartiere Angeli, per estenderle anche ad altri quartieri della Città (Provvidenza, Santa Barbara, etc.).