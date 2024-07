Caltanissetta. Richiesta di disponibilità di autobotti per acqua potabile: il Comune cerca mezzi per fronteggiare l’emergenza

Il Comune sta valutando valide alternative per supportare i cittadini utenti in questa situazione di oggettiva necessità

Il Comune di Caltanissetta, in Considerazione dell’emergenza idrica che ha colpito la Sicilia così come dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 dell’11 marzo 2024, sta valutando valide alternative per supportare i cittadini utenti.

Si richiede, con un avviso conoscitivo senza impegni diretti per l’ente, l’eventuale disponibilità alla cessione di autobotti da destinare al trasporto di acqua potabile.

Saranno valutate proposte di acquisizione sia in proprietà sia in noleggio. Gli interessati potranno comunicare le risorse da concedere e le relative condizioni economiche inviando una pec a: direzione.llpp@ pec.comune.caltanissetta.it.