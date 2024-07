Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri comunali Turturici e Vagginelli sull’aumento del prezzo dell’acqua venduta ai privati

CALTANISSETTA. I Consiglieri Comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, rappresentanti della lista “Caltanissetta Futura e Democratica”, hanno presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta Comunale per affrontare l’ingiustificato aumento dei prezzi dell’acqua venduta dai privati.

Negli ultimi tempi, i cittadini di Caltanissetta hanno subito un crescente incremento del costo dell’acqua, un bene primario essenziale per la vita e la salute. Questo aumento sta causando gravi disagi, specialmente alle fasce più deboli e meno abbienti della popolazione, e alle imprese locali come bar, ristoranti e attività di preparazione di alimenti da asporto.

I Consiglieri evidenziano che è compito delle istituzioni pubbliche garantire l’accesso equo e a prezzi giusti alle risorse essenziali, inclusa l’acqua. Il fenomeno dell’aumento dei prezzi viola i principi di equità e giustizia sociale, e può portare a una crescente disuguaglianza tra i cittadini.

Turturici e Vagginelli hanno interrogato il Sindaco su cosa l’Amministrazione Comunale intenda fare per monitorare e contrastare questo fenomeno, e se siano stati avviati dialoghi con gli organismi regionali per trovare soluzioni condivise. Propongono inoltre una variazione di bilancio per prevedere contributi alle imprese e pubblici esercizi che sono costretti ad acquistare l’acqua a prezzi elevati, per evitare che i costi aggiuntivi si riversino sui consumatori.

I Consiglieri invitano il Sindaco a predisporre un tavolo di confronto con gli organismi regionali e la Prefettura, e a promuovere campagne di sensibilizzazione tra i cittadini sull’importanza dell’acqua come bene comune. Chiedono infine che l’interrogazione venga inserita nel primo Consiglio Comunale utile e che venga fornita una risposta entro due giorni antecedenti lo svolgimento dello stesso.