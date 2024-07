Caltanissetta. Il 13 luglio nella Cripta della Cattedrale presentazione del volume di Rocco Gumina su Giuseppe Dossetti

CALTANISSETTA. Si svolgerà sabato 13 luglio a partire dalle ore 17.30 – presso la Cripta della Cattedrale di Caltanissetta (ingresso da Piazzetta Pescheria) – un incontro intitolato “L’attualità del Dossetti politico” nel quale verrà presentato l’ultimo volume di Rocco Gumina intitolato: Giuseppe Dossetti: tra intenzione e fine. Gli anni dell’impegno politico 1943-1958 (Il Pozzo di Giacobbe, 2024). All’evento, organizzato dall’Azione Cattolica della Parrocchia Cattedrale e moderato da Davide Capodici, presidente dell’AC parrocchiale, interverranno dopo i saluti del parroco Don Gaetano Cananella: il Presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia; il Teologo Morale, Don Alessandro Rovello e il Sociologo Pietro Piro.

Il tema sviluppato nello studio riguarda l’azione del credente nel mondo così come Dossetti la concepì negli anni del suo impegno politico (1943-1958). Questa fase della vita del costituente, poi divenuto sacerdote e monaco, è caratterizzata prima dalla partecipazione al movimento di resistenza al nazi-fascismo, poi dalla militanza come esponente di punta nella Democrazia Cristiana e animatore di una nuova riflessione culturale-politica sviluppata nell’ambito dell’associazione Civitas humana e del periodico Cronache sociali.

Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico, sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica, oppure enfatizzata positivamente. Ricordare, indagare, studiare criticamente il Dossetti politico in quest’ora drammatica per la politica italiana è assai importante. Pertanto, come afferma Sergio Tanzarella nella prefazione al volume, questo libro sin dal suo titolo è: «un invito serio e pressante allo studio, innanzitutto della storia del XX secolo, e al comprendere – seguendo la lezione di Dossetti – i processi che sono in atto nella società italiana, la loro complessità e le loro prevedibili conseguenze. Il lettore che si immergerà in queste pagine rimarrà stupito dalla capacità di penetrazione del proprio tempo da parte di Dossetti e dalla sua limpida e disinteressata testimonianza che convoca ancora oggi i cristiani a tornare a pensare, a imparare a guardare lontano – oltre le menzogne e gli egoismi – e di tutto ciò non potrà che essere amichevolmente grato all’Autore».

Rocco Gumina insegna Religione Cattolica nelle scuole statali del territorio diocesano di Palermo. Scrive per Tuttavia, blog della pastorale della cultura dell’arcidiocesi di Palermo e pubblica su riviste specialistiche articoli che sviluppano temi legati alla relazione fra teologia, spiritualità e politica. Nel 2019 è uscito per l’AVE il suo volume Cattolici e politica. Temi, figure e percorsi del Novecento italiano.