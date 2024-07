Caltanissetta, dall’11 giugno niente acqua a 20 villette di via Stefano Candura, l’esposto ai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio

Una ventina di villette, molte delle quali plurifamiliari, ubicate in Viale Stefano Candura, 59, dal’11 Giugno scorso non ricevono la regolare fornitura idrica. Stanchi ed esasperati e dopo aver inutilmente sperato che qualcosa si muovesse o che qualcuno si facesse sentire, avendo inviato un comunicato ai quotidiani, Pec a Caltaqua, alla Polizia Municipale, che l’ha girata all’ente erogatore, a S.E, il Prefetto e al Sindaco, visto il perdurare del disservizio e dei silenzi, nel primo pomeriggio di oggi lunedì 1 luglio, , un residente, Sergio Cirlinci, si è recato presso la Compagnia dei Carabinieri per presentare formale esposto per interruzione di pubblico servizio. Siamo certi che il problema è legato alla bassa pressione con la quale l’acqua viene erogata, afferma Cirlinci – infatti l’erogazione avviene regolarmente, ma i contatori sono quasi fermi, ciò non consente di farla arrivare nelle abitazioni, come invece succedeva sino al 10 Giugno, ultimo giorno in cui venne l’acqua.

Ho allegato all’esposto firme e documenti di altri 16 residenti, numero che sarebbe stato maggiore se molti non si fossero trovati fuori sede.

Se anche con questo esposto – conclude Cirlinci – l’acqua non arriverà nei nostri recipienti, ci riserviamo di intraprendere altre azioni, come ad esempio un accesso agli atti per capire cosa c’è scritto nel contratto, i termini e le condizione e per capire se si può applicare quanto previsto dall’art. 355 c.p.. L’acqua è un bene primario e non si può vivere senza, oltre ad essere un diritto.







