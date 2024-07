Calcio giovanile. Il New Team Caltanissetta riconferma il tecnico Filippo Costa

Il New Team Caltanissetta ha annunciato la riconferma di Filippo Costa come responsabile del settore giovanile. Nel suo primo anno alla guida New Team, il tecnico nisseno ha portato a casa un titolo regionale under 15 di calcio a 11 e la coppa disciplina, dimostrando un’organizzazione impeccabile.

Ma le sue vittorie non sono finite qui in quanto ha anche conquistato un campionato di calcio a 5 con i giovanissimi e un’incredibile prestazione alla final four sfiorando la qualificazione a livello nazionale. Insomma un anno di successi e soddisfazioni per il New Team grazie al lavoro portato avanti, con spirito di sacrificio, da Filippo Costa, e che ha portato alla sua conferma per la prossima stagione 2024/2025 da parte del presidente Salvatore Cataldi.