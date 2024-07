Butera. Il Piano economico finanziario della Tari cala di 250 mila euro: bollette rifiuti più leggere

BUTERA. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Piano economico finanziario della Tari 2024 con una riduzione dell’importo complessivo del servizio pari a 250 mila euro. Come rilevato dall’amministrazione comunale, si tratta di un grande risultato per i cittadini di Butera; il nuovo Pef determinerà una riduzione complessiva della tassa sui rifiuti. Tra utenze domestiche e utenze non domestiche Tari si passerà da un costo complessivo di 1.178.222 per il 2023 ad un costo di 928 mila euro.

Il servizio è interamente pagato dai cittadini. Il sindaco ha ringraziato il Presidente del Consiglio Tallarita, gli uffici preposti con il dott. Faluci e Pettineo, la dirigente d.ssa Carnazzo e gli istruttori Donzella e Andaloro per la celerità e disponibilità, anche fuori orario lavoro, nel predisporre il Consiglio Comunale tutti i documenti entro i termini.

Il tutto nel contesto di costi che si tradurranno in un risparmio di 250 mila euro sulle bollette destinate a calare. Il Comune di Butera, dunque, prosegue il suo percorso virtuoso che, negli anni, lo ha visto tra quelli nei quali, in provincia di Caltanissetta, ha fatto registrare una tra le percentuali più alte in termini di raccolta differenziata che nel 2023 è stata dell’81%.