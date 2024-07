Ascolti tv, ‘La Partita del Cuore’ fa goal e vince la serata

(Adnkronos) – E' 'La Partita del Cuore', trasmessa ieri su Rai1, a vincere la sfida della prima serata televisiva italiana di ieri, mercoledì 17 luglio, con 2.165.000 spettatori, registrando il 18.1% di share. Canale5 si aggiudica il secondo posto con 'Segreti di Famiglia', che ha tenuto davanti allo schermo 1.630.000 spettatori con uno share del 13.6%. Italia 1, con la serie 'Chicago Fire', ha incollato davanti al video 986.000 telespettatori per uno share del 6,8%. Per gli appassionati del poliziesco, Rai2 proponeva ieri 'L’Ispettore Coliandro', scelto da 864.000 spettatori pari al 6.41% di share, mentre Rai3 con 'NewsRoom' ha intrattenuto 784.000 spettatori facendo registrare il 5.4% di share. Nell'access prime time, vince la sfida televisiva Rai1 con 'Techetechetè', che ha interessato 2.716.000 spettatori ottenendo uno share del 17.63%. Su Canale5 'Paperissima Sprint' è stato invece visto da 2.336.000 spettatori, pari al 15.15%. Sul fronte dell'informazione televisiva serale, si afferma il Tg1 delle ore 20.00, visto da 3.116.000 telespettatori per uno share del 22.4%. Il Tg5 delle ore 20.00 è stato la scelta di 2.803.000 telespettatori (con uno share del 19.8%, mentre il Tg di La7 sempre alle 20.00 ha registrato un ascolto medio di 620.000 spettatori ed uno share del 4.8%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)