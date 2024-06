Vallelunga, recital il “bel paese là dove l’si suona – note e voci dantesche”. Bravissimi gli alunni

VALLELUNGA – E’ stato nella piazzetta Europa il luogo dove è stato posto in essere il recital il “bel paese là dove l’si suona – note e voci dantesche” a conclusione dell’anno scolastico realizzato dalle alunne e alunni dell’Istituto “S. Quasimodo” di Vallelunga Pratameno, di cui è dirigente la prof.ssa Agata Rita Galfano. Gli alunni sono stati preparati e guidati dai loro docenti di Musica, Felice Golisano, Antonietta Sutera, Francesco Margarone, Alessandro Messina, Stefano Indelicato e dal docente di Italiano Mariano Mistretta. L’introduzione della serata è stata affidata alla vicaria Angelica Iacono che ha ringraziato il sindaco Montesano, la vice sindaca Izzo, gli assessori Emmanuele e Zuzzè, l’associazione la Radice, la Pro Loco, padre Marko Cosentino parroco di Villalba, e le mamme dei ragazzi, che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo. La vicaria ha preliminarmente sottolineato l’importanza dell’apertura della scuola al territorio e la grande attualità dei temi presenti nella Commedia di Dante. I versi sono stati letti e recitati dai piccoli attori, Baudo Alessio, Buccola Chiara, Castiglione Giuseppe, Casucci Ludovica, Li Puma Morena, La Paglia Anita, Ministeri Gaetano, Sanfratello Evelyn, Scaglione Filippo, Zuzzè Liborio, versi accompagnati dagli arrangiamenti originali adeguati alle tre cantiche, realizzati dai docenti di strumento. Grande successo e partecipazione di pubblico nella piazzetta, che come ha affermato la vicaria si è trasformata per una sera in un vero e proprio salotto letterario. Inoltre il pubblico ha seguito un concerto di musica classica eseguito dagli alunni, Buccola Miriam e Aurora, La Paglia Anita, Trombetta Beatrice, Filippo Scaglione, Asia Vara, Ginevra Musacchio, Maria Cerasa, Samuele Fasciana e Marco Baudo, diretti dai loro docenti.