Vallelunga, concerto di fine anno scolastico in piazza

VALLELUNGA – Anche quest’anno si è ripetuto l’ormai consueto appuntamento con cui studenti, docenti e famiglie di Vallelunga salutano l’anno scolastico appena concluso: il concerto degli alunni dei percorsi musicali della scuola secondaria di primo grado del plesso S. Quasimodo di Vallelunga. La manifestazione organizzata dall’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli di cui è Dirigente Scolastico reggente la prof.ssa Agata Rita Galfano, e patrocinata dal comune di Vallelunga P.no si è svolta mercoledì 5 giugno ore 20 nella piazza principale con una bellissima cornice coreografica “La chiesa madre”. All’evento sono intervenuti la vicesindaca Rosa Maria Izzo, la Vicaria Angelica Lo Iacono, la vicepreside Rosetta Ministeri e il parroco don Marco Paterno’. Il repertorio ha spaziato dai gruppi orchestrali e da camera ai solisti di tutti e 4 gli strumenti di studio: flauto, violino, chitarra e pianoforte. La manifestazione è stata coordinata dal referente del corso musicale, il prof. Alessandro Messina, e gli alunni sono stati preparati dai docenti di musica Felice Golisano e Stefano Indelicato per il pianoforte, Antonietta Sutera per il violino, Francesco Margarone per la chitarra, e Alessandro Messina per il flauto traverso. Numerosissimo il pubblico intervenuto.