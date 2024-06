Sicilia. Perseguita la ex che lo ha lasciato, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Catania per atti persecutori un venditore ambulante che non aveva accettato la fine di una relazione e che per questo da sei mesi vessava la ex fidanzata. A presentare querela è stata la ragazza. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura etnea. La ragazza dopo un anno e mezzo di frequentazione aveva deciso di interrompere la relazione con l’uomo – già con precedenti penali per maltrattamenti verso il padre – a causa delle aggressioni verbali subìte e dei frequenti scatti d’ira del ragazzo quando lui, assuntore di sostanze stupefacenti, sarebbe stato in crisi d’astinenza.

L’uomo si sarebbe reso protagonista di appostamenti, pedinamenti, inseguimenti in auto nei confronti della e, messaggi e telefonate dal contenuto intimidatorio e diffamatorio che avevano costretto la vittima a bloccarlo su tutti i social network.

L’indagato avrebbe anche telefonato e inviato numerosi messaggi minatori anche alla madre della ragazza : ‘Non vi finisce bene a tutti. Vi ammazzo la famiglia’ ed in diverse occasioni sia la zia che la sorella della vittima hanno scattato fotografie dell’indagato seduto su un muretto di fronte il palazzo della giovane.