San Cataldo. Gruppi consiliari PD e le Spighe: “Persi i finanziamenti concessi per il Covid, il Comune dovrà restituire 835 mila euro”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei gruppi consiliari Partito Democratico e del movimento Le Spighe a proposito dei finanziamenti concessi per il Covid che sarebbero andati persi e che il Comune, a loro dire, dovrà restituire.

“Noi ci avevamo provato. Nel mese di marzo avevamo messo in guardia il Sindaco sul rischio che il Comune di San Cataldo potesse perdere € 835.314,00 che lo Stato ci aveva già erogato per attenuare le perdite dovute al COVID. E avevamo fatto di più. Nonostante il disinteresse della Giunta, abbiamo dato il nostro contributo per scrivere una relazione da inviare al MEF, provando a salvare il salvabile. Alcuni nostri componenti, viste le loro professionalità e l’esperienza tecnica maturata in altri enti, si sono messi a disposizione degli gli uffici con i quali è stata condivisa una nota inviata al Ministero per chiedere di rivedere gli importi che il nostro Comune avrebbe dovuto restituire; il tutto con apparente apprezzamento del Sindaco al quale sarebbe spettato di proseguire il percorso intrapreso.

Il passo successivo infatti doveva essere politico, in quanto il Sindaco, che ci accusa di opposizione distruttiva quando invece siamo sempre stati disponibili a risolvere i problemi, avrebbe dovuto recarsi al Ministero ed interloquire con esponenti politici e dirigenti per salvare i finanziamenti per la nostra Città ma non ci risulta che tutto ciò sia avvenuto.

Ora si rischia che a farne le spese sia non solo il bilancio e la tenuta dei conti, visto che lo Stato tratterrà oltre 200 mila euro l’anno per quattro anni, ma anche le nostre scuole, considerato che uno degli investimenti previsti valeva € 600.000,00 e doveva servire per interventi nella scuola Cristo Re.

Abbiamo deciso di presentare una interrogazione consiliare per chiedere conto e responsabilità al Sindaco e alla Giunta, che tenta di nascondere un fatto così grave di cui era a conoscenza dal 30 maggio. In un momento storico come questo non possiamo assolutamente permetterci di perdere risorse così importanti. Vogliamo anche sapere se si è valutata l’opportunità di impugnare il decreto viste le osservazioni che avevamo presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa di risposte resta l’amarezza per l’ennesimo fallimento di questa amministrazione”.

I gruppi consiliari Partito Democratico e Le Spighe