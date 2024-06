San Cataldo. Ernesto Trapanese presenta su Donna Tv il Mad Tv Dance Contest

SAN CATALDO. Stasera e domani 2 giugno sintonizzandosi su Donna tv visibile in tutta Italia sul canale 62 del DTT, sarà possibile seguire il MAD TV DANCE CONTEST (MAD_Music, Arts & Dance).

A condurlo sarà un conduttore d’eccezione come il sancataldese Ernesto Trapanese. Quest’ultimo è stato scelto per la sua bravura, ma anche per l’esperienza e la qualità che riesce ad esprimere all’interno degli eventi che presenta.

Tanti gli ospiti illustri nel contesto di un evento con Danza e musica che si avvarrà di una giura d’eccezione. Stasera e domani, dunque, appuntamento con Ernesto Trapanese e Massimo Di Cataldo.