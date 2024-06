Rassegna stampa. Scoperti 29 evasori totali e 396 lavoratori in “nero” multati 60 datori di lavoro

Festa della Guardia di Finanza. Il comandante provinciale col. Stefano Gesuelli ha tracciato il consuntivo dell’attività dell’ultimo anno.

Cerimonia ieri pomeriggio alla caserma “Cap. Enrico Franco” per celebrare il 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Un momento emozionante per i caschi verdi per tracciare anche un bilancio dopo mesi di lavoro, indagini e servizi sul territorio.

Il comandante provinciale, colonnello Stefano Gesuelli, ha tracciato il consuntivo sull’attività svolta. E lo ha fatto snocciolando tutti i report. Particolare attenzione è stata posta alle fasce più deboli, le persone fragili spesso vittime di sfruttamento, “caporali”, imprenditori senza scrupoli che non versano i contributi. E’ sul fronte delle truffe e della spesa pubblica che i finanzieri hanno focalizzato la propria attività garantendo un presidio di legalità economica. In totale sono stati effettuati 3.400 interventi ispettivi e sono state svolte 250 attività di indagine. Cinque i protocolli firmati con le amministrazioni comunali per la “sorveglianza” sui fondi del Pnrr e lotta all’evasione fiscale e alle frodi. In questo ambito c’è da evidenziare che nell’ambito di 343 interventi oltre 70 milioni di euro sono stati sottratti a tassazione e sono state evase imposte per 31,2 milioni.

Sono stati anche individuati 29 evasori totali, 396 lavoratori in “nero”, sono stati verbalizzati 60 datori di lavoro e segnalati 5 imprenditori per caporalato, di cui uno è stato arrestato. Le vittime riconosciute sono state 15. Anche in provincia di Caltanissetta crescono i reati tributari, in particolare con 81 denunciati e sequestri per 2,6 milioni di euro. Imposta la cessazione di 7 partite Iva e cancellazione dei dati Ves. Sequestrati 47 mila chili di prodotti energetici, 145 i controlli doganali e nell’ambito del gioco illegale in provincia effettuati 27 controlli, riscontrate 11 violazioni e denunciate 3 persone.









Per la tutela della spesa pubblica vigilanza attiva sui fondi europei e sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese. Nell’ambito di queste verifiche

sono stati effettuati controlli su appalti pubblici.

Attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i Reparti della provincia di Caltanissetta hanno condotto 14 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per 655.362 euro e denunciando 22 responsabili.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato

complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per

835.246 euro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria –

penale e contabile – sono state eseguite 8 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 157 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 57 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per 51,6 milioni

di euro.

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea,

con la quale sono state sviluppate 15 indagini che hanno portato alla denuncia di 23 responsabili e alla formulazione di proposte di sequestro per 805.361 euro.

Lotta anche alla criminalità organizzata con segnalazioni per riciclaggio e autoriciclaggio di 10 persone, verbalizzati 32 soggetti per 26 violazioni e operazioni illecite per un milione di euro. Monitorate 167 operazioni finanziarie, tra cui 6 versamenti per il finanziamenti del terrorismo.

Sequestrati 11 canali telegram, sequestrate banconote false e denunciate quattro persone. Capitolo a parte per i reati fallimentari che sono al centro delle indagini e denunciato un soggetto per estorsione. Verifiche nei money tranfer e per l’applicazione delle norme antimafia: sequestri e confische per 80milioni di euro. E non mancano i sequestri di sostanze stupefacenti.

«Questi risultati confermano un significativo impegno del Corpo nel disarticolare sistemi di distribuzione dello stupefacente in questa provincia e nel territorio nazionale, attraverso indagini condotte anche tramite operazioni speciali», dice il col. Gesuelli.