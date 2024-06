Mussomeli, parrocchie e confraternite nelle vie e viuzze accompagnano il Santissimo

MUSSOMELI – Continuano le celebrazioni del Corpus Domini con l’attuale ottava nelle parrocchie e santuario . Intanto, la solennità della ricorrenza, la festa per Eccellenza dell’anno, assieme a quella della festa patronale, svolta e partecipata nei duplici aspetti, quello religioso e quello socio culturale, ha visto attivamente impegnata l’arciconfraternita che, avvalendosi dell’apporto e collaborazione di quanti sta a cuore la crescita sociale della comunità, ha potuto realizzare il previsto programma, grazie al sostegno dell’assessorato Regionale delle Politiche Sociali, sponsor, confrati e cittadini. Tre giornate, da sabato a lunedì, in cui il quartiere Madrice ha mostrato la sua vivacità, con le sue vie e viuzze pulite e adornate per omaggiare il passaggio del percorso processionale del Santissimo, arricchite dalle “figuredde”, con sosta e benedizione eucaristica, in mezzo al profumo dei petali di rose. Sarà una settimana eucaristica, in cui ogni lembo di terra, sarà raggiunto processionalmente con l’Ostensorio sorretto dal sacerdote fra canti e inni eucaristici. Un periodo, dunque, in cui, confraternite e comunità parrocchiali non fanno mancare la loro presenza. Intanto, oggi è il turno della “Trasfigurazione” e, nei giorni successivi, “Cristo Re”, Santuario, “Sant’Enrico, “Carmelo” e la parrocchia S, Giovanni.Il periodo eucaristico si conclude domenica 16 giugno 2024, nella chiesa di Santa Maria, con la festa del Cuore di Gesù