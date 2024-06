Mussomeli, Festa “Cori di Gesù” a Santa Maria. Triduo e processione con banda musicale e inni eucaristici

MUSSOMELI – Con l’ultima processione eucaristica per la festa del “Sacro Cuore di Gesù, che tradizionalmente si celebra nella Chiesa di Santa Maria, di cui attualmente è rettore Padre Francesco Miserendino, si è concluso il periodo eucaristico che ha visto impegnate le cinque parrocchie e le due rettorie (Santuario e Chiesa Santa Maria) con i vari riti religiosi e rispettive processioni eucaristiche attraversando vie e viuzze, dove sono state allestite “figuredde”. C’è stato un percorso processionale innovativo per la festa del Sacro Cuore, diretto in tutt’altra direzione, che ha visto interessate le strade di contrada Prato e Bumarro con l’alternarsi di discese e ripide salite. Una processione, comunque, assai partecipata dai fedeli e con la presenza di tre sacerdoti Francesco Miserendino, Rosario Castiglione e Liborio Franzù che hanno sorretto, alternativamente, l’Ostensorio per tutto il tragitto, accompagnata dalla banda musicale. La processione è stata animata dal diacono don Pierenzo Costanzo. Quasi al termine, la processione è stata accarezzata da alcune gocce d’acqua che hanno fatto pensare ad allungare il passo. Non sono mancati i ringraziamenti del rettore Padre Miserendino che ha invitato tutti quanti a “fare comunità”.