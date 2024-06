Mussomeli, emergenza idrica Totuccio Scannella promuove una Class Action. Oggi consiglio comunale

MUSSOMELI –Anche il professionista ed ex sindaco di Mussomeli Totuccio Scannella si fa sentire. E la circostanza è data dall’attuale emergenza idrica che sta creando non poche preoccupazioni in seno alla comunità, e non solo. E lo fa mediante un post pubblicato sul social: “In questi giorni promuoveremo una (Class Action) Azione legale collettiva intrapresa da singoli gruppi di consumatori, vittime di raggiri, soprusi, disservizî, ecc., al fine di ottenere un risarcimento per i danni morali e materiali subiti da parte delle imprese o delle società responsabili. I responsabili sicuramente sono: La Regione Siciliana, Sicilia Acque e Caltacqua. Chi vuole aderire può contattarmi”. Insomma, Tanta carne a fuoco. Intanto, per oggi pomeriggio, alle 17,30, presso Palazzo Sgadari, sull’emergenza idrica, si svolgerà il consiglio comunale, in adunanza straordinaria urgente ed aperta convocata da Gianluca Nigrelli.