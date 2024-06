Francia, trionfa l’estrema destra: risultati definitivi Europee, Bardella (Rn) in testa al 31,47 per cento

Nei risultati definitivi delle elezioni europee in Francia, il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, si conferma al primo posto con il 31,47 per cento delle preferenze, seguito dalla candidata della maggioranza presidenziale Renaissance, Valerie Hayer, al 14,56 per cento.

Raphael Glucksmann, in corsa per il Partito socialista e il movimento Place Publique, e’ al 13,80 per cento, Manon Aubry de La France Insoumise si attesta al 9,87 per cento, Francois-Xavier Bellamy dei Repubblicani al 7,24 per cento, Marie Toussaint dei Verdi al 5,47 per cento e Marion Marechal di Reconquete al 5,46 per cento.