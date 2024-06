Delia, scuole: oltre 6 milioni. Bancheri: “Rendere top gli edifici scolastici in provincia e non solo”

DELIA – Costante “pioggia” di finanziamenti per gli edifici scolastici di Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri, al suo terzo mandato consecutivo, praticamente in carica dal 2013, informa dettagliatamente i cittadini sul prosieguo dei lavori in corso: “Gli edifici scolastici del comune di Delia sono stati oggetto di notevoli finanziamenti durante questi anni grazie all’impegno dell’Amministrazione Bancheri.

La scuola media ha avuto l’efficientamento energetico, la scuola elementare di viale Europa ha avuto la messa in sicurezza. Altri due finanziamenti con lavori in corso che riguardano la scuola media ed immobile scolastico di via Sandro Pertini per il rischio sismico. In totale abbiamo intercettato circa sei milioni di euro di finanziamenti.

Oggi decreto su fondi Pnrr di 480 mila euro, per la realizzazione di un asilo nido nell’immobile scolastico di viale Sandro Pertini. Non ci fermiamo. La nostra a missione è rendere gli edifici scolastici di Delia il top in provincia e non solo: li vogliamo rendere decorosi, sicuri, a norma ed efficienti”.