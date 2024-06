Caltanissetta. Il sostituto commissario Michele Gaetano Giarratana ha cessato il servizio: i ringraziamenti del Questore

CALTANISSETTA. Lo scorso 1 aprile, dopo 39 anni di servizio, il Sostituto Commissario Michele Gaetano Giarratana ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato. In Polizia dal 1985, dopo aver frequentato il corso presso la scuola allievi di Trieste, è stato assegnato alla Questura di Palermo, dove ha svolto servizio presso i Commissariati di P.S. “Castellammare” e “Duomo-Palazzo Reale”.

Nel 1993 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta, prestando servizio alla Sezione Volanti e alla Divisione Polizia Anticrimine. Nel 1995 è stato trasferito alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica dove ha collaborato con diversi Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia e, da ultimo, con il Procuratore della Repubblica.

Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, gli è stato conferito il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello gli ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’impegno profuso in 39 anni di servizio.