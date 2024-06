Caltanissetta. Il 16 giugno ultima visita del Cral Giustizia nel Centro storico

CALTANISSETTA. Domenica 16 giugno si terrà l’ultima visita in programma dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta …, e non solo, 2024” prima della pausa estiva. Il gruppo, sempre con la guida del prof. Enzo Falzone, si recherà a visitare il Collegio di Maria, la Torre del magistrato e la Chiesa di S. Agata al collegio. L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti la fontana del tritone in Piazza Garibaldi.

A renderlo noto è stato il presidente Calogero Occhipinti. Che ha rilevato: “Mi è particolarmente gradito ricordare che nello svolgimento dell’iniziativa culturale il Cral Giustizia si avvale della collaborazione delle seguenti associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon; L’iniziativa ha, altresì, ottenuto il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della ProLoco nissena. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL) e ci si auspica la partecipazione di giovani ai quali abbiamo il dovere di insegnare la storia e le tradizioni della nostra cittadina”. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA