Basket Under 13. Invicta protagonista e vittoriosa a Santa Croce Camerina

Si conclude in bellezza la stagione del gruppo U13 dell’Invicta 93100 seguito dai Coach Cordova e Mulè, con un torneo organizzato in occasione di un memorial a Santa Croce Camerina.

Nonostante la squadra dimezzata a causa degli esami imminenti, il quintetto nisseno si è distinto come miglior squadra del torneo con la presenza delle ragazze Maniscalco A., Sciabbarrasi A. e Milazzo A., tre giovani promesse classe 2011 che in questa stagione sportiva sono state seguite da Coach Gambino e coach Trapani.

Tra le squadre partecipanti l’invicta ha affrontato Ideal Gela, squadra appartenente allo stesso girone della stagione regolare, con la quale ha dimostrato i giganteschi passi in avanti fatti dall’inizio dell’anno grazie al costante lavoro di Coach Cordova seguito da Coach Mulè, vincendo la partita con uno scarto di 18 punti.

In finale la storia non è cambiata con una partita in cui ha spiccato il gioco di squadra e l’altruismo fra compagni che ha permesso agli 8 giocatori e giocatrici presenti di esprimersi al meglio e di concludere con la vittoria finale con 31 punti di differenza culminando in una vera e propria festa di fronte agli occhi del presidente Terrana che ha accompagnato i ragazzi per l’occasione. Si ringrazia l’organizzazione per l’invito alla partecipazione e tutte le squadre presenti, Pol. Vigor, Ciavorella Scicli e la già citata Ideal Gela.

In foto da destra Terrana Lillo, Mulè Luca, Milazzo A., Maniscalco A., Sciabbarrasi A., Intilla N., Maniscalco G., Ciulla C., Fiamma M., Sciabbarrasi R., Cordova Enrico.