Ascom Sicilia Caltanissetta ai candidati sindaco: “Sostenere l’imprenditoria giovanile per combattere invecchiamento della popolazione e fuga dei giovani”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta dell’Ascom Sicilia Caltanissetta ai candidati sindaco della Città di Caltanissetta al fine di proporre un programma di sviluppo per la Città in vista delle prossime elezioni.

“In vista delle imminenti elezioni comunali, ci rivolgiamo a voi per sottolineare l’importanza di programmi di sviluppo che vadano oltre la sola ordinaria amministrazione e si concentrino sul futuro a lungo termine della nostra città. Nel delineare il vostro programma, vi invitiamo a considerare attentamente due questioni cruciali che stanno influenzando il nostro territorio: l’invecchiamento della popolazione e la fuga dei giovani.

L’invecchiamento della popolazione rappresenta una vera e propria sfida per il nostro tessuto sociale ed economico. Dobbiamo riconoscere che la diminuzione della fascia di età attiva e la crescita dell’età pensionabile comportano una serie di implicazioni significative, tra cui una maggiore pressione sul sistema sanitario e sulla previdenza sociale. Di conseguenza, è indispensabile promuovere politiche che favoriscano il benessere nella terza età, incentivando la partecipazione sociale e la creazione di servizi adeguati per gli anziani.

Tuttavia, la nostra città non può permettersi di limitarsi solamente a tali misure. Occorre affrontare con determinazione il problema della fuga dei giovani, che hanno scelto di abbandonare la nostra comunità in cerca di opportunità migliori altrove. Questo fenomeno incide negativamente su diversi aspetti della nostra città, tra cui l’economia, la cultura e la vitalità sociale. Per invertire questa tendenza, è necessario sviluppare politiche di attrazione per i giovani, creando opportunità di lavoro stimolanti, sostenendo l’imprenditoria giovanile e investendo nella formazione e nell’istruzione di qualità.

Sarà di fondamentale importanza guardare al futuro e preparare un programma di sviluppo economico ambizioso. Questo programma dovrebbe essere costruito attorno all’idea di creare una città dinamica e attrattiva per i settori economici emergenti, come la tecnologia, la sostenibilità ambientale, il turismo e la cultura.

Occorrerà: Creare un ambiente favorevole agli investimenti, sviluppare infrastrutture moderne fondamentale per attrarre nuove imprese e promuovere lo sviluppo economico, promuovere il turismo valorizzando le nostre risorse naturali, storiche e culturali, supportando e sostenendo le piccole imprese fornendo incentivi fiscali, agevolazioni burocratiche e accesso a programmi di formazione e finanziamento, promuovere l’innovazione, supportando l’istituzione di incubatori di startup e creando partnership tra il settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda le imprese, in particolare per gli esercizi di vicinato, è fondamentale adottare misure per contrastare il rischio di desertificazione commerciale e promuovere l’insediamento di esercizi di vicinato. La scomparsa degli esercizi di vicinato, oltre a compromettere il benessere complessivo della popolazione,determina un deprezzamento dei valori immobiliari nelle aree interessate e un aumento della percezione di insicurezza. Questo perché le zone che non sono più presidiate da attività commerciali diventano più vulnerabili a fenomeni di microcriminalità, facilitati anche dal progressivo deterioramento del patrimonio immobiliare.

Alcuni interventi per valorizzare e preservare le funzioni di prossimità potrebbero essere:

Valorizzazione del contesto urbano creando aree più vivibili e accoglienti attraverso la costante manutenzione degli spazi pubblici, rendendo lo shopping, l’incontro e la sosta più piacevoli,l’installazione di sistemi di videosorveglianza avanzati, rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, potenziamento dell’illuminazione pubblica delle piazze e delle aree adiacenti alle attività commerciali per ridurre le zone d’ombra che possono favorire atti criminali, Implementazione di pattugliamenti urbani, creazione di un’app per la sicurezza commerciale che permetta di segnalare immediatamente alle autorità competenti attività sospette e di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della sicurezza nella zona.

Maggiore attenzione dovrà essere prestata al centro storico che elemento chiave per la conservazione della memoria collettiva, per lo sviluppo economico e turistico e per la coesione sociale. Proteggere e valorizzare il centro storico è fondamentale per garantire il benessere presente e futuro delle comunità urbane.

A salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici, come già attuato in altri comuni, occorre porre limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree e l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologiedi esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. Al fine di incentivare il mantenimento e l’apertura di nuove attività, promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali dai centri storici.

Creazione di fondi e incentivi per le imprese giovanili, al fine di promuovere l’imprenditoria e l’innovazione nel centro storico. Questa sintesi riassume il programma che l’Ascom Sicilia Caltanissetta ritiene essenziale per la futura amministrazione. Un programma dettagliato sarà sottoposto alla nuova amministrazione, con l’auspicio che queste proposte possano diventare parte integrante delle politiche urbane future”.