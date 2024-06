Aeroitalia: inaugura nuove tratta da Perugia a Lamezia Terme e Lampedusa

Fine settimana di inaugurazioni per l’aeroporto Internazionale di Perugia S. Francesco d’ Assisi. Nella mattinata di sabato Aeroitalia ha inaugurato la nuova rotta Perugia-Lampedusa, con voli saranno operati ogni sabato fino al 5 ottobre prossimo. Domenica è stata invece la volta dell’inaugurazione dei nuovi collegamenti tra Perugia e Lamezia Terme, programmati con due frequenze settimanali fino al prossimo 15 settembre. Due tratte che arricchiscono il network Aeroitalia da/per il ”San Francesco d’Assisi”, che oltre alle rotte su Milano Bergamo e Linate offrirà da oggi nuovi servizi verso il sud Italia. Inoltre, ricordiamo che da lunedì 3 giugno il vettore riattiverà anche i voli tra Perugia e Olbia, per arrivare ad un totale di 5 destinazioni e 24 voli settimanali operati da/per lo scalo umbro. “Sono lieto di inaugurare ulteriori rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la Summer24. Con l’introduzione di questi voli, Aeroitalia – commenta Gaetano Intrieri, Ad di Aeroitalia – consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. L’apertura di questi nuovi collegamenti aerei permetterà di stimolare l’economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo.” Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha commentato: ”Con i nuovi collegamenti Aeroitalia consolidiamo una stagione ricca di connessioni per il nostro aeroporto, che in questi mesi estivi gestirà fino a 120 voli di linea settimanali. Siamo felici che la compagnia Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per continuare a crescere anche nella qualità dei servizi erogati e nell’ambito del programma di sviluppo dell’infrastruttura abbiamo recentemente annunciato ulteriori nuovi servizi che andranno a migliorare viabilità, parcheggi, servizi e comfort per i passeggeri ed utenti dello scalo”.