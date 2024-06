Mussomeli, emergenza idrica organizzati punti per l’approvvigionamento

MUSSOMELI – Attivato un nuovo punto di approvvigionamento idrico in C.da Bosco. In data odierna, pertanto, è stata emessa una apposita Ordinanza Sindacale che prevede la seguente organizzazione di approvvigionamento: In Via L. Da Vinci, possono approvvigionarsi esclusivamente le aziende zootecniche munite di apposito Codice di Stalla da esibire all’occorrenza alla polizia municipale; in contrada Favara (Vicino Vivaio zona Fiumicello): possono approvvigionarsi esclusivamente le aziende zootecniche munite di apposito codice di stalla da esibire all’occorrenza alla polizia municipale; in contrada Bosco (accanto autolavaggio Corbetto): possono approvvigionarsi (con mezzi propri e muniti di apposita autorizzazione comunale) esclusivamente le seguenti categorie: utenti Consorzio di Bonifica 4 (i cui turni di distribuzione risultano più diluiti): utenze non domestiche (artigiani, operatori commerciali/Servizi); utenti privati con difficoltà idriche (anche per il tramite di autotrasportatori autorizz