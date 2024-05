Scuola. URS Sicilia, nasce osservatorio per educazione alla legalità

“L’Ufficio Scolastico Regionale vuole stilare un Manifesto per l’Educazione alla legalità nelle scuole – dice il Direttore Generale dell’USR Sicilia Giuseppe Pierro -. Una carta che proponga principi utili a migliorare lo stile e il comportamento della comunità scolastica. Il Manifesto per l’Educazione alla legalità è un impegno di responsabilità condivisa e vuole favorire comportamenti rispettosi e civili”. “Soltanto attraverso la collaborazione aperta tra istituzioni, agenzie educative, associazionismo e mondo della scuola – dice l’assessore dell’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano – si può trovare strategia e metodo per l’affermazione di comportamenti virtuosi e rispettosi delle regole fin dai primi anni di crescita intellettuale dei siciliani di domani: formula vincente cui siamo felici di dare il nostro contributo, come dimostra la recente sottoscrizione, a Catania, di un altro importante accordo interistituzionale, quello contro la devianza nell’area metropolitana etnea. Ora si tratta di ragionare in ottica regionale, condivisa e armonica”. “Iniziativa lodevole – la definisce il presidente della Commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici – che serve a fare un salto di qualità sull’impegno per la legalità di una scuola che in Sicilia è già protagonista”