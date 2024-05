Nissa da record anche sui social, risultati eccellenti nella comunicazione: più di 10.000 follower

Appena un anno fa, la Nissa si trovava in una situazione complessa e difficile, ma il provvidenziale arrivo dell’imprenditore ciociaro Luca Giovannone ha rimesso il club biancoscudato in “vetrina” ripartendo di slancio con due grandi obiettivi in “cascina”: tornare nel calcio semi-professionistico e far riappassionare i tifosi cercando di portare quanto più gente possibile nel nostro tempio, ovvero il “Marco Tomaselli”. La movimentata, estate del 2023, ha segnato definitivamente la rinascita del club biancoscudato e l’inizio di un importante e mirato lavoro di ricostruzione non solo sul piano sportivo, ma anche sotto il profilo di identità e sviluppo del brand. Un’escalation progressiva ed esaltante condotta dall’area comunicazione, in linea con la parabola ascendente del club che, ora, nelle mani del nuovo corso targato Luca Giovannone punta a palcoscenici, di un certo rilievo. Un lavoro eccellente, inconfutabilmente certificato dai numeri registrati dagli account social ufficiali del club del capoluogo nisseno. Più di dieci mila followers tra facebook, instagram e tiktok (dove gli utenti unici sono stati quintuplicati) rispetto alla passata stagione. Professionalità, competenze, visione ed intuito, una spiccata sensibilità digitale nel cogliere esigenze, sentiment ed aspettative del tifoso biancoscudato.

Un percorso graduale, meticoloso e certosino. Nonostante, il ginepraio del dilettantismo non gode certo di ribalta e visibilità sul piano mediatico, la campagna di promozione e sensibilizzazione, incentrata principalmente sui valori di identificazione e senzo di appartenenza ai colori sociali, è stata posta con grande pathos e viralità, risultando di grande appeal per gli inguaribili innamorati della causa biancoscudata. La stagione esaltante vissuta sul campo è stata condivisa, anche, sui social dove s’è registrata una crescita esponenziale, in termini di seguito, interazione e consensi. Un trend incalzante e coinvolgente, figlio di una lodevole capacità di innescare circuiti virtuali, reali e virtuosi, di matrice trasversale. Creando e promuovendo post motivazionali, oltre a quelli ovviamente di natura sportiva. Istantaneità e fluidità alla base di messaggi ed iniziative divulgate tramite un linguaggio semplice, informale e diretto, proprio alle esigenze del web ed al mood in voga tra le nuove generazioni di tifosi.

Contenuti dal grande impatto con quasi mille post annuali all’attivo corredati dalla produzione di foto e video che hanno appassionato il popolo di fede biancoscudata. Sapiente e paziente lavoro di semina che ha legittimamente dato i suoi frutti, contribuendo in modo fattivo alla promozione e consolidamento del marchio biancoscudato. Creatività, cura e competenze tangibili che impreziosiscono la cronistoria virtuale della vita quotidiana del club. L’acquisizione di un ampio respiro mediatico, con riverbero futuro positivo in tema di marketing, merchandising e fidelizzazione degli utenti. Basi solide, obiettivi centrati ed ampi margini di ulteriore sviluppo, valori aggiunti in chiave presente e futura, figli di professionalità e background dell’addetto stampa Alessandro Silverio, del social media Michele Digiugno e del supporto informatico firmato Rosario Bosco. La Nissa, statistiche 📈 alla mano, è stata la squadra più seguita sui social, di tutta l’Eccellenza siciliana, relativamente alla stagione 2023-2024 collocandosi, attualmente, al primo davanti anche compagini “navigate” di Serie D.

I nuovi “mi piace” su facebook, ma anche instagram continuano a crescere in modo costante. Per numero di followers, il club caro al patron Luca Giovannone vanta numeri superiori rispetto anche diverse società italiane che gravitano nel professionismo. Superata già quota 20 mila followers totali tra facebook e instragram con visite provenienti da tutto il mondo: Italia, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Argentina, Uruguay, Guinea, Spagna, Stati Uniti e perfino Indonesia. Insomma, numeri incredibili “D” categoria superiore.