Giro d’Italia, la ‘maglia rosa’ Pogacar vince l’ottava tappa: Tadej il cannibale

La Maglia Rosa Tadej Pogacar vince il testa a testa con Filippo Ganna conquistando il suo secondo successo personale al Giro d’Italia e aumentando il margine con i diretti rivali in classifica generale. I 40.6 km della Foligno-Perugia Tudor ITT hanno delineato lo scenario ideale per lo sloveno che, in ritardo di 47″ da Ganna al secondo intermedio, ha scatenato tutta la sua potenza nel tratto finale in salita chiudendo con 17″ sul campione italiano e 49″ su Magnus Sheffield. Pesanti i distacchi dei rivali di classifica con Daniel Felipe Martinez (1’49”) che scavalca Geraint Thomas (2’00”) al secondo posto. Tra gli altri big della generale distanziati anche Antonio Tiberi (1’21”), la nuova Maglia Bianca Lucas Plapp (1’45”), Ben O’Connor (2’07”), Cian Uijtdebroeks (2’55”), ed Einer Rubio (4’20”).

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) a 2’36”

3 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2’46”

4 – Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 3’33”

5 – Lucas Plapp (Team Jayco AlUla) a 3’42”

ORDINE D’ARRIVO

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – 40.6 km in 51’44”, media di 47.088 km/h

2 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 17″

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 49″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency – Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – indossata da Lilian Calmejane (Intermarchè – Wanty)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da indossata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly – Lucas Plapp (Team Jayco AlUla)

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa e Maglia Rosa Tadej Pogacar ha dichiarato in conferenza stampa: “Vincere in Maglia Rosa è stato emozionante, così come è stato indossarla in questi giorni. Ho potuto constatare il calore dei tifosi sulle strade, dove tutti gridano il mio nome. Ho una nuova bici da crono dall’anno scorso, quindi con il team abbiamo iniziato a lavorare sulla mia posizione. Mi sento più comodo e aerodinamico rispetto a prima. Il risultato finale dimostra che abbiamo lavorato bene. Sono positivamente sorpreso da me stesso e allo stesso tempo mi ha sorpreso il gap con Geraint Thomas e Daniel Martinez ma nulla è deciso, c’è ancora tanta strada da fare prima di arrivare a Roma. In molti proveranno a rischiare attaccando da lontano, ma ho una squadra fortissima”.