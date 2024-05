Giro d’Italia, kaiser Steinhauser

Il Passo Brocon, arrivo di tappa inedito della Corsa Rosa, è stato lo scenario del primo successo da prof di Georg Steinhauser, che ha aggiunto la EF Education – EasyPost alla lista delle squadre andate a segno nel Giro d’Italia 107. Il tedesco, classe 2001 e figlio dell’ex professionista Tobias, ha corso tutto il giorno all’attacco andando in avanscoperta già nella prima parte della tappa. Il tentativo di 10 corridori, di cui faceva parte anche Giulio Pellizzari che si è aggiudicato la Cima Coppi sul Passo Sella, era contrastato da un forcing del Team DSM-Firmenich Post NL che riportava sotto il gruppo Maglia Rosa sul Passo Gobbera.

Sulle rampe del primo versante del Passo Brocon, Steinhauser rilanciava l’azione assieme all’etiope Amanuel Gebreigzabhier, accelerando e rimanendo da solo in testa ai -34. Da lì in poi il tedesco era bravo ad amministrare il vantaggio, tenendo a debita distanza i big della classifica generale che venivano anticipati ancora una volta dalla Maglia Rosa Tadej Pogacar, secondo a 1’24” dal vincitore di giornata. La Maglia Bianca Antonio Tiberi, a 1’42”, si imponeva nello sprint per il terzo posto, guadagnando 17″ sul suo diretto rivale nella Classifica Giovani Thymen Arensman e 45″ su Ben O’Connor che lo precede in classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) a 7’42”

3 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 8’04”

ORDINE D’ARRIVO

1 – Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) – 159 km in 4h28’51”, media di 35.484 km/h

2 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 1’24”

3 – Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 1’42”

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency – Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – indossata da Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da indossata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly – Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Il vincitore di tappa Georg Steinhauser ha dichiarato in conferenza stampa: “E’ stata una giornata grandiosa. La sofferenza di tappe così difficili viene attenuata dal sentimento che si prova a correre davanti a tutti. Sapevo di dover essere più leggero possibile per vincere e per questo mi sono spogliato dei guantini e di tutte le maglie che non ritenevo necessarie. Inoltre, ho corso senza il misuratore di potenza perchè mi piace seguire il mio istinto e non i numeri. Quella di oggi è una conquista speciale e sono davvero felice”.



La Maglia Rosa Tadej Pogacar ha detto: “Sono contento che abbia vinto Steinhauser. Ha fatto una grande tappa, entrando in entrambe le fughe. Domani sarà una giornata più tranquilla, per velocisti e speriamo che Molano abbia più fortuna. Poi venerdì una frazione adatta alle fughe e sabato il Monte Grappa, una tappa con una salita iconica, vicina al confine con la Slovenia. Mi aspetto tanti connazionali e sarebbe bello vincere davanti a loro per la quinta volta con la Maglia Rosa addosso”.