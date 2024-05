Giro d’Italia, Alaphilippe lascia il segno anche sul giro

Dopo averci provato a più riprese nella prima metà del Giro, Julian Alaphilippe riesce a conquistare in grande stile il suo primo successo nella Corsa Rosa, completando così la tripla corona di vittorie nei Grandi Giri. Il campione del Mondo di Imola 2020 e Leuven 2021 ha attaccato a 138 km dall’arrivo, dapprima in un folto gruppetto che comprendeva tra gli altri anche due corridori già a segno in questa Corsa Rosa come Pelayo Sanchez e Jhonatan Narvaez, e successivamente ai -126 con il solo Mirco Maestri.

La piena collaborazione tra i due teneva a debita distanza gli inseguitori e sull’ultimo Muro di giornata, l’inedito Monte Giove, Alaphilippe lanciava l’attacco decisivo lasciando sul posto Maestri e andando ad esultare sul traguardo di Fano, accolto da due ali di folla. Narvaez aveva la meglio su Hermans nella sfida per il secondo posto mentre il Gruppo Maglia Rosa chiudeva a 5’25”.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) a 2’40”

3 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2’56”

ORDINE D’ARRIVO

1 – Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) – 193 km in 4h07’44”, media di 46.743 km/h

2 – Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) a 31″

3 – Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) a 32″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency – Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – indossata da Simon Geschke (Cofidis)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da indossata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly – Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Il vincitore di tappa Julian Alaphilippe ha dichiarato in conferenza stampa: “E’ un giorno fantastico, che ricorderò per sempre anche per come è arrivata questa vittoria. E’ stata una tappa pazza, non era nei piani di rimanere davanti solo con Mirco Maestri, e anche il mio DS Bramati mi aveva consigliato di desistere. Ho visto che però io e Mirco collaboravamo bene e ho deciso di insistere nell’azione. Avevo paura che Narvaez potesse rientrare nel finale quindi ho spinto al massimo fino ai -500 metri. Sono arrivato al Giro con una buona condizione e ho interpretato la corsa fin dal primo giorno con passione e grinta. Ho passato dei momenti complicati, ma dentro di me sapevo che sarei tornato a vivere giornate come quella di oggi. E’ stato emozionante vedere l’affetto che mi hanno riservato tutti, dal pubblico ai miei avversari”.



La Maglia Rosa Tadej Pogacar ha detto:“Non direi che sono sorpreso dall’azione della Bahrain, piuttosto mi sono sentito sollevato perchè così il mio team è potuto rimanere a ruota senza sprecare troppe energie. Il percorso oggi era molto bello ed il tempo è passato in fretta. E’ una tappa che mi è piaciuta molto, con un gran vincitore”.