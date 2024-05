Catania, al Garibaldi-Nesima asportato tumore in blocco

Nell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania è stato asportato in blocco un voluminoso tumore renale localmente avanzato che coinvolgeva diverse strutture anatomiche vitali di una donna di 58 anni. Una equipe d’eccellenza chirurgica composta dall’Unità Operativa di Urologia e da quella di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica ha deciso di affrontare l’intervento con l’asportazione in blocco della massa renale insieme a surrene, duodeno, pancreas, fegato (5°-6° segmento), colon destro e milza. Dopo l’intervento la paziente è stata monitorata nel reparto di terapia intensiva, dove ha ricevuto cure specializzate per garantire una pronta guarigione e una ripresa ottimale, ottenendo subito una rapida ripresa grazie anche ad una sorprendente forza di volontà. “L’intervento che coinvolge sanitari dei dipartimenti chirurgici, oncologico e dei servizi della nostra Azienda – ha detto il Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco – mette ancora una volta in risalto l’importanza cruciale di un approccio multidisciplinare nella cura dei pazienti affetti da patologie complesse e sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, la straordinaria preparazione e professionalità degli operatori coinvolti, supportati da una struttura all’altezza e da tecnologie d’avanguardia”.