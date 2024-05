Caltanissetta, concluso il progetto “kreativamente” all’istituto Mottura: presenti anche i rappresentanti della Nissa

In questi mesi le referenti professoresse Maria Stella Celestri e Lucia Aronica hanno portato avanti un progetto che ha permesso di realizzare dei manufatti in ceramica, attraverso alcune tecniche di lavorazione creativa.

I manufatti sono stato realizzati utilizzando elementi di scarto degli oggetti. Con questa soluzione davvero interessante è stata data una seconda vita agli oggetti destinati al secco residuo.

Nella giornata finale del progetto, sono intervenuti come graditi ospiti, i rappresentanti della squadra sportiva della NISSA F.C. Erano presenti: il dirigente Lorenzo Giovannone, il capitano Cristian Caccetta ed il giocatore Simone Martorana, che hanno incontrato gli studenti dell’IISS S. Mottura di Caltanissetta.











Durante l’incontro i rappresentati biancoscudati hanno raccontato la fantastica stagione appena conclusa e i sacrifici che devono fare i ragazzi per ottenere dei risultati. Lo spirito di squadra ha permesso di realizzare una cavalcata trionfale con 27 vittorie due pareggi ed una sola sconfitta. Record italiano.

Durante l’incontro tanta l’emozione e la Dirigente scolastica Prof.ssa Laura Zurli, sempre disponibile all’innovazione, ha voluto ospitare a scuola, come di consueto, personaggi che portano i valori dello sport all’interno del proprio istituto.

Alla fine si sono poste le basi per una collaborazione tra la squadra della Nissa e l’istituto per il prossimo anno così come avvenuto 15 anni fa per la realizzazione di un cortometraggio. Gli invitati sono stati omaggiati con i doni realizzati dai ragazzi diversamente abili del progetto Kreativamente. L’evento è stato coadiuvato dal prof. Fernando Barbieri, che ha curato la comunicazione tra la scuola e la dirigenza della Nissa. Sono state sorteggiate anche due maglie della Nissa, che per caso sono state vinte da due alunni di San Cataldo, che hanno sperato che il prossimo anno possa nascere una giornata di sport e di studio sugli incontri di campionato che vedano le due squadre presenti nelle attività di orientamento a scuola.