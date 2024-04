Tennis, il Cobisi Team vince i play-off e si qualifica alle Final four di serie C

Dopo aver vinto imbattuti il girone e superato due turni di play-off, con un tabellino che registra tutte vittorie e un solo pareggio, il Cobisi Team approda ai play off siciliani di serie C di tennis.

“Per la prima volta da quando esiste il Cobisi Team, dopo quattro partecipazioni al campionato di serie C, approdiamo alle Final four che di per sé è già un traguardo importante”, afferma il presidente Giuseppe Cobisi, all’indomani della vittoria nella partita di ritorno con il TC Trapani nel secondo turno di play-off sui campi del tennis club “La Baita”, arrivata dopo il blitz per 4 a 2 dell’andata in terra trapanese.



Un gruppo affiatato che ha in Antonio Campo la sua punta di diamante. Ex professionista, elemento di pregio per la categoria, Campo è uno dei tennisti siciliani più forti di sempre. Del team fanno parte lo spagnolo De Rueda De Genover Ignasi che ha contribuito alla cavalcata vincente; il capitano Alessandro Consoli che da tre anni gioca per la squadra nissena; Giuseppe Ricciardi, che ha sfoderato durante la stagione servizi alla velocità di 220 all’ora; Giammarco Fava, uno degli atleti che milita da più tempo nel team e Orazio Giuffrida. A completare il roster gli atleti del vivaio under Paolo Uccello e Filippo Vinci. Il prof. Giuseppe Cobisi, presidente della società, è collaborato dal professor Aldo Palermo. La dirigenza è composta da Salvatore e Claudio Cobisi e Manfredi Anzalone.



Alle Final four si affronteranno le quattro migliori squadre siciliane in un girone all’italiana. Le prime due passano al tabellone nazionale che si giocherà ad eliminazione diretta per il salto nella categoria superiore.