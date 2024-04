Sommatino. Coppia svizzera in visita al Comune per ritrovare le radici dei loro avi

SOMMATINO. Carole Heurard e Lionel Briquet, provenienti dalla Svizzera, sono stati ricevuti nel Palazzo comunale dal sindaco Salvatore Letizia. I due cittadini svizzeri, per la prima volta, sono a Sommatino per scoprire e vivere anche per qualche attimo il paese dei propri avi.

“Per loro è stata una grande emozione aver visto l’abitazione storica dei nonni e la zona storica del paese, zona suggestiva con la Torre Civica”, ha sottolineato il sindaco che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa della coppia anche in considerazione del fatto che hanno voluto ritrovare le radici storiche e socio culturali dei loro avi, a dimostrazione di un legame mai venuto meno con Sommatino nonostante i tanti anni trascorsi.